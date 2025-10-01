Misión Libertadores: Boca afronta el fixture más difícil en la recta final del torneo

El Xeneize quedó momentáneamente afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores por la tabla Anual. Con seis fechas por delante, deberá enfrentar a los rivales más complicados entre los equipos que pelean arriba.

Hoy 13:46

La derrota frente a Defensa y Justicia no solo fue un golpe futbolístico: también dejó a Boca en una situación delicada en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Russo cayó momentáneamente fuera de la zona de acceso directo y ahora se aferra a las dos vías posibles: meterse entre los ocho mejores del Clausura para pelear el título, o bien reacomodarse en la tabla Anual, donde perdió terreno en la última jornada.

Con 47 puntos, Boca aparece cuarto en la Anual, en la misma línea que Argentinos Juniors (tercero por diferencia de gol) y a corta distancia de River (49) y Central (50), los que hoy marcan el ingreso directo a la Libertadores. La pelea está abierta, pero el dato que preocupa es el fixture: de todos los equipos que buscan cupo, es el Xeneize el que tiene los rivales más exigentes en la recta final.

El calendario de Boca, el más duro de todos

En las seis fechas que restan, Boca jugará contra Newell’s (L), Barracas Central (V), Belgrano (L), Estudiantes (V), River (L) y Tigre (L). Entre todos, estos rivales suman 88 puntos, la cifra más alta en comparación con los contrincantes de River, Central, Argentinos, San Lorenzo y Riestra.

La ventaja para el Xeneize es que disputará cuatro partidos en la Bombonera, incluido el superclásico ante River, duelo directo por la clasificación. Sin embargo, la seguidilla obliga a un rendimiento casi perfecto para no perder pisada en la tabla.

En contraste, Central enfrentará a equipos que suman 81 puntos en total, River a rivales con 82, Argentinos a oponentes con 84, San Lorenzo a 82 y Riestra al calendario más accesible, con adversarios que apenas reúnen 71 unidades.

Una carrera de fondo

A falta de 18 puntos en juego, Boca está en plena pelea por los cupos internacionales, pero su “Misión Libertadores” dependerá de lo que pueda hacer ante rivales de peso. La tabla Anual está al rojo vivo y cada fecha puede cambiar por completo el mapa de clasificados.