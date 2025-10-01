La Banda se destacó en el encuentro turístico más importante de Latinoamérica

La directora de Turismo, Graciela Rosales, destacó la participación de la ciudad en el evento internacional más importante del sector, donde se promocionaron las festividades y tradiciones bandeñas.

Hoy 14:11

La directora de Turismo de la Municipalidad de La Banda, Graciela Rosales, expresó su satisfacción tras haber representado a la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (FIT), el evento de turismo más importante de Latinoamérica, celebrado en el predio de La Rural en Buenos Aires. A este encuentro asistieron más de 150 países y congregó a los principales operadores, destinos turísticos y referentes internacionales del sector.

Rosales destacó que la participación de La Banda en este evento de gran magnitud fue una oportunidad histórica para dar a conocer su esencia cultural y las festividades más representativas de la ciudad, mostrando al mundo la rica tradición santiagueña. “Estamos muy contentos de haber podido participar y representar a la ciudad de La Banda en este evento que concentra a gran parte del mundo en un solo espacio”, expresó Rosales. Y agregó: “Desde nuestro lugar del mundo, hemos podido promocionar nuestras fiestas, nuestras tradiciones y esa esencia cultural que nos caracteriza a los santiagueños y, en particular, a los bandeños”.

La feria se dividió en dos jornadas abiertas al público, donde los potenciales turistas pudieron conocer diferentes destinos y propuestas culturales. Además, se realizaron dos jornadas profesionales dedicadas a generar alianzas estratégicas entre el sector público y privado, con la participación de agencias, operadores y representantes mayoristas de turismo.

En este marco, La Banda estuvo presente en el stand institucional de Santiago del Estero, donde compartió espacio con otros municipios y destinos emergentes de la provincia, complementando la oferta consolidada de Termas de Río Hondo.

Rosales destacó que la ciudad recibió dos distinciones especiales, reconociendo su crecimiento y proyección como destino turístico emergente gracias a la promoción sostenida que realiza el municipio en los últimos años.

Uno de los mayores atractivos para los visitantes fue la Fiesta de la Abuela María Luisa Carabajal, un ícono cultural que despierta gran interés dentro y fuera de Argentina. “La gente nos reconoce principalmente por la Fiesta de la Abuela María Luisa Carabajal, un ícono cultural que despierta enorme interés en todo el país y el mundo. Apenas escuchan hablar de La Banda, los visitantes se acercan a preguntar sobre la próxima edición, sobre cómo se vive en el patio de la familia Carabajal y si realmente la experiencia es tan auténtica y natural como se ve en los medios”, relató la funcionaria.

Rosales agregó que la autenticidad de la fiesta es una de las claves de su éxito: “Nosotros les mostramos con orgullo que sí, que es así: compartir una empanada, un vinito, un canto improvisado, es parte de nuestra identidad y de la calidez de nuestra gente”.

La participación de La Banda también sirvió para visibilizar el impacto económico que generan las festividades culturales en la ciudad. Durante la Fiesta de la Abuela en agosto de 2025, la capacidad hotelera de la ciudad estuvo ocupada al 100%, tanto en los tres hoteles de la ciudad, como en residenciales, hostales y cafés, incluyendo también establecimientos en localidades vecinas.

Rosales subrayó que estos logros son resultado de un trabajo continuo y sostenido en el área de Turismo, convencidos de que las tradiciones culturales son fundamentales para el crecimiento económico local y para posicionar a La Banda como destino emergente en la región. “Esto es resultado de un trabajo sostenido que venimos desarrollando desde hace varios años en el área de Turismo”, concluyó la directora.