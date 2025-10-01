Departamento Copo: procedimiento por narcotráfico en el puesto fronterizo Urutaú

Descubrieron un cargamento de más de 12 kilos de cocaína. En el procedimiento se detuvo a seis personas y se secuestraron dos vehículos y ocho teléfonos celulares.

Hoy 15:24

La Policía sigue desbaratando bandas de narcotraficantes. Esta vez en un control de rutina realizado por el personal de Seguridad Vial en el puesto de Urutaú, descubrieron un cargamento de más de 12 kilos de cocaína. En el procedimiento se detuvo a seis personas y se secuestraron dos vehículos y ocho teléfonos celulares.

La intervención policial comenzó el martes, pasadas las 21 horas, cuando efectivos de Seguridad Vial advirtieron la presencia de un automóvil Volkswagen Voyage que ya había cruzado el puesto horas antes y, de manera llamativa, regresó minutos después. Al ser identificados, sus ocupantes evidenciaron un notorio estado de nerviosismo, lo que motivó el control de rutina.

Detenidos y secuestros

En paralelo, y ante la información de que podrían existir otros cómplices, las unidades policiales de Monte Quemado controlaron un automóvil Toyota Corolla. Sus ocupantes también habían registrado paso durante la jornada, lo que reforzó la hipótesis de que ambos vehículos estaban vinculados en el hecho investigado.

Con autorización de la Justicia Federal, la UNIDAD - K9 “Emma”, especializada en detección de estupefacientes, llevó a cabo un minucioso rastrillaje sobre los vehículos. Durante la inspección, la can primero señaló la rueda de auxilio ubicada en el baúl del Voyage y posteriormente marcó los paneles laterales de la carrocería, donde finalmente se hallaron en total 14 ladrillos que contenían 12,570 kg de cocaína.

Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y dos mujeres, todos oriundos de la provincia de Salta, incluida una adolescente de 17 años.

Además de la droga, se incautaron $45.400 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos argentinos), $150 bolivianos (ciento cincuenta pesos bolivianos), ocho teléfonos celulares, una antena Starlink y los dos automóviles involucrados.

Por estas horas, las personas detenidas junto con los elementos secuestrados, son trasladadas bajo estricta custodia policial hacia la ciudad Capital, donde se llevarán a cabo las medidas de rigor ordenadas por la Justicia.

Paralelamente, la investigación continuará para establecer el recorrido de la sustancia y determinar su destino final.