Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2025 | 27º
X
País

Patricia Bullrich dio detalles del proceso de extradición de “Pequeño J” a la Argentina

En una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad explicó la cronología de las detenciones de los principales acusados y cómo será traerlos a nuestro país.

Hoy 16:54

"Desde nuestra perspectiva es difícil que vengan juntos, porque Ozorio es argentino y va a ser expulsado de Perú. Ese es un proceso rápido, que se puede resolver en pocos días, ya que no requiere extradición. En cambio, en el caso de ‘Pequeño J’, al ser peruano y estar detenido en su país, se va a iniciar un proceso de extradición que va a ser más largo", dijo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Lo más probable es que Ozorio llegue primero, expulsado. No sabemos aún si lo trae la policía de Perú y se lo entrega a la Justicia acá en Argentina, pero lo otro depende de los tiempos judiciales en Perú. Ellos se han comprometido a hacerlo lo más rápido posible. Mañana voy a reunirme con el embajador peruano para remarcar la importancia de traerlo de manera inmediata y también voy a hablar con el ministro de Seguridad de Perú", agregó.

"Nuestra gestión va a ser que ambos estén en Argentina lo antes posible. Esta investigación necesita avanzar y que las tres familias puedan estar en paz. La Justicia no repara el dolor, pero sí puede generar paz. Que exista justicia y que no haya impunidad es muy importante”, cerró la conferencia.

TEMAS Patricia Bullrich

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía de Perú asegura que el móvil del triple crimen en Florencio Varela fue el robo de tres kilos de cocaína
  2. 2. Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado del triple crimen en Florencio Varela
  3. 3. Revelan que el conductor de la camioneta que transportaba 594 kilos de cocaína iba a cobrar $24 millones
  4. 4. La Legislatura provincial aprobó la Ley de Reiterancia Delictiva
  5. 5. Comenzó la audiencia de prisión preventiva contra Silvio Perea, acusado de torturar a su pareja
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT