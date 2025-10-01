Patricia Bullrich dio detalles del proceso de extradición de “Pequeño J” a la Argentina

En una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad explicó la cronología de las detenciones de los principales acusados y cómo será traerlos a nuestro país.

Hoy 16:54

"Desde nuestra perspectiva es difícil que vengan juntos, porque Ozorio es argentino y va a ser expulsado de Perú. Ese es un proceso rápido, que se puede resolver en pocos días, ya que no requiere extradición. En cambio, en el caso de ‘Pequeño J’, al ser peruano y estar detenido en su país, se va a iniciar un proceso de extradición que va a ser más largo", dijo.

"Lo más probable es que Ozorio llegue primero, expulsado. No sabemos aún si lo trae la policía de Perú y se lo entrega a la Justicia acá en Argentina, pero lo otro depende de los tiempos judiciales en Perú. Ellos se han comprometido a hacerlo lo más rápido posible. Mañana voy a reunirme con el embajador peruano para remarcar la importancia de traerlo de manera inmediata y también voy a hablar con el ministro de Seguridad de Perú", agregó.

"Nuestra gestión va a ser que ambos estén en Argentina lo antes posible. Esta investigación necesita avanzar y que las tres familias puedan estar en paz. La Justicia no repara el dolor, pero sí puede generar paz. Que exista justicia y que no haya impunidad es muy importante”, cerró la conferencia.