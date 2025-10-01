Diario Panorama te lleva al show de Miguel Mateos en Olímpico

El ícono del rock argentino celebrará los 40 años de su histórico álbum “Rockas Vivas” con un recital inolvidable en Santiago del Estero. Entrá a la nota para saber más sobre el sorteo.

Hoy 18:04

Miguel Mateos llega a La Banda para cerrar su exitosa gira por el 40 aniversario de “Rockas Vivas”, uno de los álbumes más emblemáticos de la historia del rock nacional. La cita será el viernes 18 de octubre en el Club Olímpico, con un show que promete ser imperdible.

El artista, considerado una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana, eligió este escenario como parte del cierre de un tour que agotó entradas en Chile, Perú, Uruguay y gran parte de Argentina, con un total de 24 conciertos a lo largo de 2025.



Para participar del sorteo debes seguir los pasos en nuestro Instagram: @diariopanoramasde

“Rockas Vivas”, editado en 1985, marcó una época. Con temas como “Perdiendo el control”, “Tirá para arriba”, “Un poco de satisfacción” y “En la cocina (Huevos)”, el disco se convirtió en un fenómeno artístico y comercial, con más de 500.000 copias vendidas y cuatro Luna Park agotados.

Sobre esta celebración, Miguel expresó: “Hoy que la inteligencia artificial te arma una canción en segundos… yo decidí hacer una retrospectiva porque me di cuenta de la arrolladora fuerza de las canciones hechas con fuego, sangre, sudor y lágrimas. Celebro el 2025 con todos ustedes”.

Entradas

Con Tarjeta Sol puedes adquirirlas en 3 cuotas sin interés.

Las anticipadas ya están disponibles en:

-www.entradaweb.com.ar

-Oficina de Zambra (Independencia esquina Mendoza)

-Hotel Coventry

-Secretaría del Club Olímpico

-Black Store Rock (Galería Miguelito)