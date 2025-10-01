Guillermo Raed habló de todo: el presente de Mitre, lo que se viene… ¿seguirá en el club?

El presidente no pudo ocultar su decepción por no ingresar a los puestos de Reducido.

El presidente de Mitre, Guillermo Raed, rompió el silencio y habló del presente del club, en una temporada en la que el equipo no pudo estar a la altura de las expectativas y quedó lejos de la pelea por ingresar a la zona de reducido en la Primera Nacional. Además, aseguró que seguirá ligado a la institución.

"Permanente uno va haciendo balances y en este caso ya casi concluido el campeonato para nosotros, sin posibilidades de nada, lejos del objetivo que nos habíamos fijado, tenemos la tranquilidad de no pelear por el descenso, pero tenemos la frustración que era clasificar entre los 8 primeros en nuestra zona", abrió el CPN.

Sobre el campeonato de Mitre en la Primera Nacional expresó: "Tenía muchas expectativas en este plantel, si bien arrancamos mal el año y se pudo revertir, una vez que entramos en zona de clasificación sufrimos otro bajón del cual no nos pudimos levantar".

Respecto a las elecciones que se avecinan en la institución, el actual presidente comentó: "Voy a seguir participando en la Institución, estoy viendo la posibilidad de generar un recambio, buscando una renovación con gente joven, va a ser casi 14 años que estoy en el club, pero sería bueno que la gente joven pueda tomar la presidencia en un rol ejecutivo y renovar algunos cargos en la comisión directiva", declaró.

Además, agregó: "Voy a seguir ligado a Mitre hasta que me muera. Es bueno en algún momento buscar ese recambio generacional. Y yo colaborar en el camino".

Por último, expresó: "No vamos a hacer locuras, ni endeudar al club en busca de un objetivo que nadie le garantiza que pueda conseguir, siempre intentaremos pelear hasta donde nuestro presupuesto nos alcance. En ese intento haremos las cosas de forma racional", señaló Guillermo Raed en diálogo con Radio Panorama.