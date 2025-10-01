Santiago Pérez: “Tratamos de ser un equipo de atrás para adelante con mucha intensidad defensiva”

El escolta chaqueño fue una de las figuras en el triunfo de Olímpico ante Argentino, con 16 puntos desde la banca, incluido un 4/7 en triples.

Hoy 18:21

Olímpico volvió a sonreír en la Liga Nacional y uno de los grandes responsables fue Santiago Pérez, que saltó desde la banca para transformarse en una pieza fundamental en el triunfo frente a Argentino. El escolta chaqueño firmó una planilla de 16 puntos, con un notable 4 de 7 en triples, mostrando su capacidad para desequilibrar en momentos clave.

“Tratamos desde la defensa comenzar a generar pases y extrapases para encontrar tiros solos en varios jugadores”, aseguró el perimetral, quien se va consolidando en la Liga Nacional.

En esa línea, valoró el respaldo recibido: “El cuerpo técnico me da una confianza que me permite sentirme mucho mejor este año, al igual que mis compañeros, otra parte importante en el día a día y en los juegos que pasan para así entre todos mejorar la toma de decisiones”.

Finalmente, remarcó la identidad que busca el equipo bajo la conducción de Martín Villagrán. “Tratamos de ser un equipo con mucha intensidad defensiva, mucha rotación para alargar el equipo y sabemos que después en ataque las cosas van a ir saliendo solas porque tenemos jugadores con mucha energía”, concluyó.

Nota: Prensa Olímpico