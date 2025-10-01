Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2025 | 24º
X
Somos Deporte

"Estoy orgulloso del grupo y del club, voy a seguir peleando", dijo Carlos Torrez tras la derrota de Sportivo en la final

El delantero lamentó la tercera final caída en su carrera, pero destacó la reacción del equipo a lo largo del Torneo Clausura. Además, reconoció estar en deuda con el club y felicitó al campeón.

Hoy 19:12
Carlos Torrez Sportivo

La derrota en la final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña dejó un sabor amargo en Sportivo, pero el delantero Carlos Torrez, no se escondió tras el golpe. El goleador valoró la entrega de sus compañeros y dejó en claro su compromiso con la institución.

“Tristes por no conseguir el objetivo, sabíamos que era complicado. Hicimos el gol y no lo supimos aguantar porque nos llevaron con pelotazos hasta que hicieron el empate. Estoy orgulloso del grupo y del club, voy a seguir peleando. Me toca perder la tercera final, pero siempre estoy de pie”, expresó tras el encuentro.

Torrez también resaltó la remontada de su equipo en el torneo: “Fuimos de menor a mayor. En la quinta fecha estábamos prácticamente afuera, pero lo supimos revertir y llegamos a jugar la final”.

En lo personal, reconoció que no estuvo en su mejor nivel: “Estoy en deuda con Sportivo, no he demostrado lo que venía siendo, pero trabajé para llegar de la mejor manera. Felicito a Comercio porque es justo ganador”, cerró el delantero, en dialogo con El Clásico por Radio Panorama.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Sportivo Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Policía de Perú asegura que el móvil del triple crimen en Florencio Varela fue el robo de tres kilos de cocaína
  2. 2. Revelan que el conductor de la camioneta que transportaba 594 kilos de cocaína iba a cobrar $24 millones
  3. 3. Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado del triple crimen en Florencio Varela
  4. 4. Comenzó la audiencia de prisión preventiva contra Silvio Perea, acusado de torturar a su pareja
  5. 5. La Legislatura provincial aprobó la Ley de Reiterancia Delictiva
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT