"Estoy orgulloso del grupo y del club, voy a seguir peleando", dijo Carlos Torrez tras la derrota de Sportivo en la final

El delantero lamentó la tercera final caída en su carrera, pero destacó la reacción del equipo a lo largo del Torneo Clausura. Además, reconoció estar en deuda con el club y felicitó al campeón.

La derrota en la final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña dejó un sabor amargo en Sportivo, pero el delantero Carlos Torrez, no se escondió tras el golpe. El goleador valoró la entrega de sus compañeros y dejó en claro su compromiso con la institución.

“Tristes por no conseguir el objetivo, sabíamos que era complicado. Hicimos el gol y no lo supimos aguantar porque nos llevaron con pelotazos hasta que hicieron el empate. Estoy orgulloso del grupo y del club, voy a seguir peleando. Me toca perder la tercera final, pero siempre estoy de pie”, expresó tras el encuentro.

Torrez también resaltó la remontada de su equipo en el torneo: “Fuimos de menor a mayor. En la quinta fecha estábamos prácticamente afuera, pero lo supimos revertir y llegamos a jugar la final”.

En lo personal, reconoció que no estuvo en su mejor nivel: “Estoy en deuda con Sportivo, no he demostrado lo que venía siendo, pero trabajé para llegar de la mejor manera. Felicito a Comercio porque es justo ganador”, cerró el delantero, en dialogo con El Clásico por Radio Panorama.