SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2025
Policiales

Aprehendieron a un hombre acusado de robo y recuperaron herramientas

En el barrio Campos Contreras, un hombre entregó voluntariamente una aspiradora marca Oryx y un cargador de batería, los cuales habría adquirido sin conocer su procedencia.

Hoy 19:53
Detenido y secuestros

En un procedimiento realizado por la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 16, lograron aprehender a un sujeto acusado de robo y recuperar varios elementos denunciados como sustraídos.

El hecho se originó a raíz de una denuncia radicada el pasado 22 de septiembre por un vecino de esta ciudad, propietario de un taller de chapa y pintura ubicado sobre Av. Belgrano (S), quien había informado la sustracción de herramientas de trabajo.

En la jornada de este miércoles se procedió a la aprehensión del sospechoso, de apellido Acuña, de 31 años, quien quedó alojado en la Comisaría Comunitaria Nº 3 por disposición de la fiscalía interviniente.

Posteriormente, personal del área de investigaciones continuó con las tareas investigativas y logró recuperar parte de los elementos robados. En el barrio Campos Contreras, un hombre entregó voluntariamente una aspiradora marca Oryx y un cargador de batería, los cuales habría adquirido sin conocer su procedencia. En tanto, en el barrio Sarmiento, otro ciudadano hizo entrega de una amoladora y un alargue que habían sido dejados en resguardo por el acusado.

Todos los bienes fueron secuestrados de manera preventiva y puestos a disposición de la Justicia, en relación con la causa por robo con intervención del Ministerio Público Fiscal.

