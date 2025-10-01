Concretan una jornada de concientización por el Día Mundial del Corazón

Se desarrolló en el CIC con el objetivo de brindar herramientas para prevenir enfermedades cardiovasculares.

En el marco del cierre del Mes del Corazón y con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, el equipo de salud del CIC Bandera junto a los Bomberos Voluntarios de Bandera, llevaron adelante actividades educativas con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del autocuidado y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En el SUM se desarrolló un taller práctico de RCP, con un stand informativo y controles de presión arterial, abierto a la comunidad. Se contó con la participación de alumnos y profesores del Instituto de Formación Docente, además del acompañamiento de las autoridades municipales como el Intendente Jairo J. Colaneri.