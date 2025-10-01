Ingresar
Concretan una jornada de concientización por el Día Mundial del Corazón

Se desarrolló en el CIC con el objetivo de brindar herramientas para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Hoy 19:46
bandera

En el marco del cierre del Mes del Corazón y con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, el equipo de salud del CIC Bandera junto a los Bomberos Voluntarios de Bandera, llevaron adelante actividades educativas con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del autocuidado y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

En el SUM se desarrolló un taller práctico de RCP, con un stand informativo y controles de presión arterial, abierto a la comunidad. Se contó con la participación de alumnos y profesores del Instituto de Formación Docente, además del acompañamiento de las autoridades municipales como el Intendente Jairo J. Colaneri.

