La Policía recuperó una bicicleta y un celular robados en distintos procedimientos

Efectivos de la Policía de la Provincia lograron recuperar los bienes denunciados como sustraídos, en operativos realizados por las Comisarías Nº 56 y Nº 59.

Hoy 20:04

El primer procedimiento se concretó en horas de la tarde de este miércoles en el barrio Centro. Personal de la Comisaría Nº 56 investigaba una causa por hurto y, a partir de datos aportados por la damnificada, detectó que en un grupo de WhatsApp se ofrecía a la venta una bicicleta de similares características a la denunciada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al presentarse en el lugar e identificarse como policías, un joven de 27 años informó que la bicicleta —marca Foster, rodado 29, color negra con calcomanías rosa flúor— había sido adquirida por la suma de 30 mil pesos. El rodado fue entregado de manera voluntaria a los efectivos y quedó secuestrado para ser remitido a la causa judicial.

Te recomendamos: Aprehendieron a un hombre acusado de robo y recuperaron herramientas

El segundo procedimiento fue realizado al mediodía por la Comisaría N.º 59 en el barrio Bosco III. Durante un recorrido preventivo, los uniformados fueron alertados por una vecina que había encontrado un teléfono celular en su patio. La mujer entregó voluntariamente el aparato, tratándose de un iPhone 11 Pro en buen estado.

Tras las verificaciones con la Sección Robo y Hurto, se estableció que el dispositivo correspondía a una denuncia previa realizada por una mujer de 40 años, residente en el barrio Los Lagos de La Banda.

Ambos bienes recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente.