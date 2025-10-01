La Policía detuvo a un hombre acusado de violencia de género y amenazas

La víctima relató haber sido agredida físicamente por su entonces pareja, quien además habría amenazado con un machete a uno de sus hijos.

La Dirección General de Investigaciones, a través de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia, concretó este mediodía la detención de un sujeto acusado de ejercer violencia física y amenazas con un arma blanca contra su pareja y la familia de esta, en la localidad de San José, Departamento Banda.

El procedimiento se originó tras una denuncia radicada días atrás, en la cual la víctima relató haber sido agredida físicamente por su entonces pareja, quien además habría amenazado con un machete a uno de sus hijos, poniendo en riesgo la vida de todo el grupo familiar.

A raíz del pedido de cooperación y orden de detención ingresado en el sistema SIFCOP, y luego de que los allanamientos iniciales resultaran negativos, personal policial desplegó tareas investigativas y vigilancia discreta en la zona. Como resultado, el acusado fue localizado en horas del mediodía , en la vía pública y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

La Fiscalía interviniente dispuso su detención y alojamiento en la Comisaría Comunitaria N° 12 de la ciudad de La Banda.