Amplían la red de alumbrado público para el barrio La Casilla de Los Quiroga

Al menos 30 familias del barrio y comunidades aledañas serán beneficiadas con la obra que se puso en marcha esta semana con el apoyo del Gobierno de la provincia.

Hoy 21:41

El comisionado municipal Ariel Jiménez destacó el inicio de los trabajos para la concreción de un proyecto que fue gestionado ante el Ministerio de Obras Públicas.

“Estamos muy agradecidos con el gobernador Gerardo Zamora y el jefe de Gabinete, Elías Suárez por ayudarnos, una vez más, con obras que permiten mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. También destacamos el acompañamiento del ministro de Obras Públicas, Aldo Hid, y del secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, como también de todos los funcionarios que han hecho posible este anhelo”, dijo el jefe comunal.

La ampliación de la red de alumbrado público en La Casilla se lleva adelante con la instalación de columnas de hormigón, para reforzar el tendido de cables en un tramo de aproximadamente mil metros, con la posibilidad de continuar llevando este servicio a otros sectores.

En ese sentido, Jiménez recordó que los trabajos de ampliación y mejoramiento del sistema de alumbrado público y de provisión de energía eléctrica a los pobladores se realizan durante todo el año, tanto con apoyo financiero de la provincia como también con recursos propios y personal de la comisión municipal.

Por este motivo, pidió a todos los vecinos que colaboren con el cuidado de los artefactos y demás materiales que serán instalados, para tratar de evitar daños ocasionados por vándalos y malvivientes.