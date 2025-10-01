Jujuy: le robaron $90 millones tras detenerse en la ruta para ir al baño

El hecho ocurrió en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. La víctima había dejado el dinero en su auto mientras se dirigía a cancelar una deuda. La Policía investiga el millonario robo.

Hoy 21:57

Un insólito y millonario hecho de inseguridad sacudió a San Salvador de Jujuy este miércoles al mediodía. Un hombre denunció que le robaron $90 millones de su vehículo mientras se dirigía a realizar un depósito bancario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El millonario robo en Jujuy

De acuerdo con la denuncia, la víctima viajaba desde Palpalá hacia la capital jujeña para cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas. El dinero estaba guardado en dos bolsas plásticas negras, colocadas en el asiento del acompañante de su auto.

Al llegar al cruce de la Ruta Nacional 66 con el acceso al Camino a Río Blanco, decidió detenerse en una estación de GNC para ir al baño. Su ausencia no superó los cinco minutos, pero fue suficiente para que delincuentes aprovecharan la oportunidad y se llevaran el botín.

Cuando regresó al vehículo y retomó el viaje, descubrió que las bolsas con la millonaria suma ya no estaban. De inmediato, se presentó en la Dirección General de Investigaciones Policiales, en el barrio Chijra, para radicar la denuncia.

Investigación en marcha

La Policía de Jujuy inició un operativo para reconstruir el trayecto realizado por el hombre y dar con los responsables del robo. Hasta el momento, no hay pistas firmes sobre la identidad de los autores ni sobre el paradero del dinero.

El caso generó gran conmoción en la provincia y encendió las alarmas de las autoridades locales, que no descartan la hipótesis de una posible vigilancia previa sobre la víctima.

Mientras la investigación avanza, el hombre aguarda respuestas y el robo de los $90 millones en Jujuy se convirtió en uno de los hechos de inseguridad más impactantes de los últimos meses.