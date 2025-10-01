Video: trasladaron a Morena Rial a una cárcel común en Magdalena

La hija de Jorge Rial fue detenida nuevamente por incumplir medidas judiciales en la causa donde está imputada por robo agravado.

Hoy 22:12

Este miércoles al mediodía, Morena Rial (26) fue trasladada a la cárcel de Magdalena, luego de que la Justicia decidiera revocar el beneficio de la excarcelación que le había permitido continuar en libertad en el marco de la causa donde está procesada por robo agravado por efracción y escalamiento.

El traslado a la Unidad 51

La joven llegó pasado el mediodía a la Unidad 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en la localidad de Magdalena. El delito por el que está imputada contempla una pena de entre tres y diez años de prisión.

Hasta entonces, Morena había permanecido alojada en la comisaría 7ª de San Isidro, en el barrio Las Lomas, donde pasó dos noches detenida.

Cómo fue la detención

La hija del periodista Jorge Rial había sido detenida anteayer en un departamento del barrio porteño de Caballito, por personal de la Estación de Policía Departamental de San Isidro —dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I— con colaboración de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad.

La decisión judicial

La jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentasty resolvió revocar la excarcelación de Rial tras un pedido de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro que lleva adelante la investigación.

“Ahora debe analizarse si se dispone la prisión preventiva de Rial”, indicaron fuentes judiciales consultadas.

El caso mantiene una fuerte repercusión pública, tanto por la figura mediática de la imputada como por el avance de la causa penal que enfrenta en territorio bonaerense.