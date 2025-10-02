Julieta Poggio y Martín Salwe: el rumor que explotó tras los Martín Fierro 2025

En LAM aseguraron que la ex Gran Hermano y el locutor habrían pasado la noche juntos en el hotel Hilton después de la gala. Poggio salió a dar su versión.

Hoy 00:36

La última edición de los Premios Martín Fierro no solo dejó galardones y looks inolvidables en la alfombra roja, sino también una de las versiones más comentadas del mundo del espectáculo: el supuesto encuentro amoroso entre Julieta Poggio y Martín Salwe.

El origen del rumor

La versión comenzó en LAM (América TV), cuando el panelista Pepe Ochoa relató que, tras la gala, ambos fueron vistos en una actitud cercana dentro del hotel Hilton. Según su testimonio, Poggio habría permitido que Salwe accediera a su habitación en el sexto piso, donde “pasaron toda la noche juntos”.

“Martín Salwe pasó la noche con Juli Poggio. Ella fue a la habitación, luego él disimuladamente fue hasta el sexto piso. Juli Poggio habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos”, aseguró Ochoa en vivo.

La respuesta de Julieta Poggio

Consultada por el programa, Poggio negó un vínculo sentimental con el exconcursante de El hotel de los famosos. La actriz explicó que solo le dio un “pico” a Salwe: “Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos. Nada que ver con otra cosa”, aclaró.

Además, sostuvo que esa noche se fue a dormir con una amiga en la habitación, desmintiendo que hubiera pasado tiempo a solas con el locutor.

Polémica y reacciones

Pese a las declaraciones de Poggio, algunos testigos del evento insistieron en que la conexión entre ambos fue evidente y que el vínculo habría sido más íntimo de lo que los protagonistas reconocen.

Incluso, la panelista Yanina Latorre aportó un dato clave: “Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio”, dijo en referencia a la situación sentimental de Poggio, lo que explicaría su libertad durante la gala.

Mientras tanto, la polémica sigue sumando capítulos y mantiene a Julieta Poggio y Martín Salwe en el centro de la escena mediática, entre rumores, desmentidas y especulaciones sobre lo que realmente pasó después de los Martín Fierro 2025.