El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: nublado y caluroso

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la máxima alcance los 32 grados.

Hoy 08:22

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con cielo mayormente a algo nublado. La temperatura máxima que alcanzaría los 32ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo algo nublado, vientos leves a moderados del norte y una máxima que treparía hasta a los 33ºC.

