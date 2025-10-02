Elle Fanning sorprendió al confesar quien le parece "el hombre más sexy que he visto en mi vida"

Las dos hermanas Fanning intervinieron en un video para 'Vanity Fair' donde declararon su insospechado amor por uno de los actores más divertidos de Hollywood.

Hoy 08:01

Cuando tan solo contaba con 3 años de edad, los padres de Dakota Fanning decidieron apuntarle a un taller de teatro en vista de su precoz talento y su gran inteligencia. De este modo, la familia se trasladó a Los Ángeles, donde la pequeña Dakota comenzó a actuar en anuncios televisivos y a hacer cameos en diferentes series de gran audiencia hasta que a la edad de 6 años, fue seleccionada para interpretar el papel coprotagonista de la película ‘Yo soy Sam’ (2001), de Jessie Nelson, que la hizo merecedora de una nominación a los Premios del Sindicato de Actores en la categoría de Mejor actriz de reparto, siendo la más joven de toda la historia en conseguirlo. Desde entonces, la joven actriz infantil fue una cara recurrente en las producciones hollywoodienses, destacando en películas como ‘El fuego de la venganza’ (2004), de Tony Scott, o ‘La guerra de los mundos’ (2005), de Steven Spielberg. Con el paso de los años, la audiencia vio como la actriz infantil continuaba creciendo en la gran pantalla y pasaba de realizar algunos papeles adolescentes en la saga ‘Crepúsculo’, hasta sus apariciones, ya de adulta, en filmes como ‘Érase una vez en… Hollywood’ (2019), de Quentin Tarantino.

Dakota y Elle Fanning

Sin embargo, Dakota no fue la única actriz precoz de su familia, y tras ella recogió el testigo su hermana Elle, cuatro años menor que ella, que comenzó a destacar como actriz infantil en películas como ‘Babel’ (2006), de Alejandro González Iñárritu, ‘El curioso caso de Benjamin Button’ (2008), de David Fincher o ‘Somewhere’ (2010), de Sofia Coppola. Al igual que su hermana, Elle también creció frente a la audiencia en la gran pantalla, y pasó de interpretar papeles adolescentes en filmes como ‘Twixt’ (2011), de Francis Ford Coppola, ‘Super 8’ (2011), de J. J. Abrams, o ‘Maléfica’ (2014), de Robert Stromberg; hasta pasar a papeles más adultos en películas como ‘Día de lluvia en Nueva York’ (2019), de Woody Allen, o ‘A Complete Unknown’ (2024), de James Mangold.

Jack Black

Las dos hermanas protagonizaron recientemente un divertido vídeo para ‘Vanity Fair’, en el que la mayor, Dakota, hacía una serie de preguntas comprometidas a su hermana pequeña, Elle, mientras esta se encontraba conectada a un polígrafo, a través del cual se detectaría si las respuestas eran verdaderas o falsas. En un momento dado, Dakota sacó una fotografía del actor Jack Black y la puso encima de la mesa, comentando: “Tú y yo estamos en un grupo dedicado a cuán sexy es este hombre”. A lo que su hermana respondió: “Es el hombre más sexy que he visto en mi vida”. Dakota volvió a insistir con el amor platónico que su hermana menor profesa al protagonista de ‘Escuela de rock’ (2003), de Richard Linklater: “Una vez dijiste que es el hombre perfecto. ¿Dejarías a tu novio si Jack Black declarara tu amor por ti?”. Tras esta pregunta, Elle sonrió y se tomó un largo tiempo de reflexión antes de dar una respuesta, algo que su hermana comentó, desatando la risa de todos los presentes: “¡Eso sí que es una pausa larga!”.

Elle Fanning