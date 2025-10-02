Ingresar
El Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" lanza los "Teletalleres de Diabetes para Familias"

Una propuesta gratuita y virtual para acompañar a las familias en el cuidado de niños y niñas con diabetes.

Hoy 08:17

El equipo de profesionales del Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón" invita a participar de los "Teletalleres de Diabetes para Familias", una nueva iniciativa orientada a fortalecer la relación entre los equipos de salud, los pacientes y sus familias, a través de espacios virtuales que promuevan el intercambio y el apoyo en el manejo de la diabetes infantil.

Este ciclo de encuentros se llevará a cabo de manera gratuita y abierta a padres, familiares y a la comunidad en general, con el objetivo de brindar información y herramientas útiles para el cuidado de niños y niñas que viven con diabetes.

El primer taller se realizará el 6 de octubre y estará a cargo de la Lic. Ruth Alejandra Rojo, quien abordará el tema "Alimentación: generalidades". Los próximos encuentros continuarán con la misma dinámica, ofreciendo contenido relevante y actualizado sobre el manejo de la diabetes en la infancia.

El ciclo de teletalleres finalizará el 5 de noviembre, con el tema "Alimentación en las fiestas", a cargo de las Dras. Carolina Luna, Cinthia Vildoza, y la Lic. Ruth Rojo.

En los niños, las dos formas más comunes de diabetes son la tipo 1 y la tipo 2. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, lo que requiere su administración externa. En la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina está asociada principalmente al sobrepeso y puede ser tratada con cambios en la alimentación y el ejercicio.

Los síntomas de la diabetes incluyen sed excesiva, micción frecuente, hambre extrema, pérdida de peso, fatiga e irritabilidad. El tratamiento para ambas formas de diabetes incluye una dieta saludable, ejercicio regular, y en el caso de la tipo 1, la administración de insulina.

Esta serie de talleres es organizada por la OCD Telesalud y el Servicio de Diabetes del Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón", con el fin de promover el cuidado integral de los pacientes y sus familias.

Los encuentros, que se desarrollarán de manera virtual, ofrecerán un espacio de acompañamiento y aprendizaje, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que viven con diabetes, y apoyando a sus familias en el manejo cotidiano de la enfermedad.

