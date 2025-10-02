River y Racing se juegan la vida en Rosario por un lugar en semifinales de Copa Argentina

El Millonario y la Academia chocan este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final. Se miden desde las 18 en el Gigante de Arroyito.

Hoy 08:23

El cruce entre River y Racing promete ser de alto voltaje. Este jueves, en el Gigante de Arroyito de Rosario, se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que definirá al rival de Independiente Rivadavia, ya clasificado tras eliminar a Tigre. El encuentro se jugará desde las 18, será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El River de Marcelo Gallardo atraviesa un momento crítico. Tras quedar eliminado de la Libertadores ante Palmeiras, acumula cuatro derrotas consecutivas, incluida la caída 2-1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental. Esta racha negativa, inédita desde 2010, pone al equipo contra las cuerdas en su búsqueda de títulos en la temporada. Gallardo no podrá contar con Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi, Maximiliano Meza ni Enzo Pérez, pero recupera a Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero.

En tanto, el conjunto de Gustavo Costas llega en alza tras su clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, donde eliminó a Vélez y ahora espera por Flamengo. Sin embargo, en el Torneo Clausura su presente es irregular: se ubica 12° en la Zona A con 11 puntos, a tres de la zona de clasificación. Para este duelo, Costas no podrá contar con Juan Nardoni ni Matías Zaracho, ambos lesionados, aunque sí tendrá disponible a Marcos Rojo, habilitado solo para Copa Argentina y Libertadores.

El partido también tendrá un condimento especial: la presencia de Maximiliano Salas, quien enfrentará a su ex club luego de que River pagara su cláusula de 8 millones de euros en el último mercado. Una historia que le suma morbo a un clásico copero que promete emociones fuertes en Rosario.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.