Aerolíneas Argentinas ofreció un 20% de descuento en vuelos nacionales para la temporada de verano

La aerolínea de bandera lanza una promoción para viajar dentro del país con descuentos exclusivos y nuevas opciones de financiación.

Hoy 08:30

De cara a la temporada alta de verano, Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial de 20% de descuento en todos sus vuelos dentro del país. Esta oferta estará disponible por tres días y se podrá acceder a través de la web oficial, la app de la compañía y en agencias de viaje, sin restricciones de fecha de viaje. Los descuentos se aplicarán sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Este beneficio se enmarca dentro de la estrategia de la aerolínea para incentivar el turismo interno y facilitar el acceso a los destinos más demandados del país durante los meses de verano.

A partir del lunes 29 de septiembre y hasta el domingo 5 de octubre, Aerolíneas también ofrece la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés con nuevos bancos. Entre las entidades que participan en la promoción se encuentran BBVA, Galicia, Macro y Santander, que permiten abonar los pasajes de manera más accesible para los pasajeros.

Hasta el 31 de octubre, los usuarios podrán financiar sus vuelos con 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés a través de bancos como YOY, BanCo y Banco de Corrientes, entre otros.

La aerolínea también anunció un incremento en la cantidad de vuelos domésticos para la temporada de verano, con nuevas frecuencias a destinos clave como Córdoba, Bariloche, Mendoza, Ushuaia, Iguazú, y El Calafate. Entre las principales rutas se destacan los 69 vuelos semanales a Córdoba y los 63 vuelos a Bariloche.

Además, se reanudará el vuelo Buenos Aires - Río Cuarto el 1° de noviembre, con tres frecuencias semanales, en el marco del Programa de Conectividad Sostenible. Este servicio había sido suspendido en junio debido a las reparaciones del aeropuerto local, pero con la reapertura de la terminal y un nuevo contrato con las autoridades provinciales, se retomará la operación hasta el 31 de marzo de 2026.

Aerolíneas Argentinas también está ampliando su oferta internacional con nuevos destinos para la temporada de verano. Desde el 3 de enero hasta el 5 de abril, comenzará a operar una nueva ruta a Buzios-Cabo Frío, Brasil, con dos vuelos semanales desde Aeroparque y Rosario. Además, se sumará un nuevo destino a Aruba, con vuelos que conectarán Buenos Aires, Córdoba y Mendoza con la isla caribeña entre el 1 de enero y el 28 de febrero.

En medio de las noticias sobre el turismo y las finanzas, también se destacó la recompra de acciones por USD 125 millones de un unicornio argentino, lo que refleja un movimiento estratégico en el mercado y en el negocio digital del país.