Allanamiento en Termas de Río Hondo permitió desarticular un punto de venta de drogas y detener a un involucrado

El procedimiento fue realizado en el barrio Villa Balnearia por la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Hoy 09:07

La Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la Sección Termas, llevó a cabo en la tarde del miércoles un allanamiento en el barrio Villa Balnearia de la ciudad de Termas de Río Hondo, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 en perjuicio de la salud pública.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el procedimiento, autorizado por el Juez de Control y Garantías del Departamento Río Hondo, se logró el secuestro de siete envoltorios de marihuana, 212 semillas de cannabis, una balanza digital de precisión, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo por la suma de $42.200 y tres dólares estadounidenses. Asimismo, se concretó la detención de un hombre de 33 años, acusado de dedicarse al fraccionamiento y venta directa de estupefacientes.

La investigación permitió desarticular un punto de distribución que afectaba la tranquilidad y ponía en riesgo la salud de los vecinos de la zona, reafirmando el compromiso de la Policía de la Provincia en la lucha contra el narcomenudeo y en la protección de la comunidad.