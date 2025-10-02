Un automóvil terminó completamente bajo el agua tras caer a un canal de riego en Añatuya

El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando un Volkswagen Bora 2.0 realizó una mala maniobra y terminó completamente bajo el agua.

Hoy 09:40

En las primeras horas de la madrugada de este jueves, un automóvil Volkswagen Bora 2.0 protagonizó un inusual accidente vial en la ciudad de Añatuya, al caer a un canal de riego ubicado paralelo a la Av. Circunvalación. Según los informes, el incidente ocurrió cuando el vehículo, que se encontraba estacionado, realizó una mala maniobra en marcha atrás, lo que provocó que terminara sumergido en el agua del canal.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados en el accidente, y el único daño registrado fue material. El conductor del rodado logró salir ileso del incidente.

El personal del Obrador Municipal de Añatuya intervino rápidamente para resolver la situación. A primeras horas de la mañana, comenzaron los trabajos para sacar el vehículo del interior del canal de riego, lo que permitió que el tráfico en la zona volviera a la normalidad sin mayores inconvenientes.

Aunque el incidente no dejó víctimas, la policía y las autoridades locales se encuentran investigando las causas exactas del accidente.