Encendió un cigarro en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada

La mujer de 55 años se encontraba internada tras un accidente de tránsito ocurrido el 22 de agosto mientras regresaba a su domicilio en Quimilí.

Una tragedia ocurrió este sábado en el Hospital Regional de Santiago del Estero, cuando María Juan, de 55 años, falleció debido a quemaduras graves tras encender un cigarrillo mientras estaba internada en terapia intensiva. La mujer había estado en el hospital desde su accidente de tránsito ocurrido el 22 de agosto mientras regresaba a su domicilio en Quimilí. Luego de ser atendida en el Hospital Zonal, fue derivada al Hospital Regional, donde continuaba su recuperación en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva.

Según los informes, la paciente permanecía intubada y con asistencia mecánica, lo que planteó un incidente inesperado cuando se produjo el incendio.

La policía y la Justicia iniciaron una investigación para esclarecer cómo el encendedor llegó hasta María Juan. Según las cámaras de seguridad y el informe policial, un hermano de la mujer ingresó al área de terapia intensiva fuera del horario permitido, entregándole un cigarrillo y un encendedor.

Minutos después, la camilla donde estaba la paciente comenzó a arder, provocándole graves quemaduras en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado de urgencia al Shock Room.

María Juan murió este lunes por la noche, y tres Unidades Fiscales están interviniendo en el caso, solicitando pericias y declaraciones de médicos y enfermeras, además de un análisis exhaustivo de las imágenes de seguridad para esclarecer cómo se produjo el trágico incidente.