Un atentado terrorista dejó al menos dos muertos durante la celebración de Yom Kipur

Un hombre atacó a varias personas, atropelló a otras y apuñaló a un agente de seguridad antes de ser abatido por la policía. Las autoridades investigan los detalles del incidente.

Hoy 09:57

Un terrible ataque ocurrió en Manchester, Inglaterra, durante la celebración de Yom Kipur, una de las fechas más sagradas del calendario judío. Un hombre atacó a varias personas frente a la sinagoga de Crumpsall, dejando un saldo de al menos dos muertos y dos heridos. El agresor fue abatido por la policía, aunque las autoridades aún no han podido confirmar su fallecimiento debido a problemas de seguridad relacionados con objetos sospechosos encontrados en el área.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando un testigo alertó sobre un vehículo que atropelló a varias personas, seguido de un ataque con apuñalamiento hacia un agente de seguridad. La policía del Gran Manchester calificó el episodio como un ataque terrorista, y la investigación está en curso.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, declaró que “el peligro inmediato parece haber pasado” y pidió a la población que “no especulara” en redes sociales. Además, felicitó a las fuerzas de seguridad por su intervención rápida.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su horror por el ataque, especialmente por ocurrir en Yom Kipur, una fecha de reflexión y oración para la comunidad judía. Starmer regresó de una cumbre europea en Copenhague para abordar la situación y prometió reforzar la seguridad en las sinagogas del país.

El rey Carlos también expresó su conmoción, junto a la reina, por el horrible ataque en un día significativo para la comunidad judía, destacando las rápidas acciones de los servicios de emergencia.

Este ataque se produce a pocos días del tercer aniversario del atentado mortal de Hamas en Israel (7 de octubre de 2023), y ocurre en medio de un creciente auge del antisemitismo en el Reino Unido. Según Community Security Trust (CST), la organización de seguridad comunitaria, en los últimos 12 meses se registraron más de 5500 incidentes antisemitas en el país, lo que representa un aumento alarmante del 204% en comparación con años anteriores.

El CST también destacó que muchos de estos incidentes estuvieron relacionados con retórica del conflicto en Oriente Medio, lo que ha intensificado el discurso antijudío en el país.

El ataque en Manchester ha empañado lo que debía ser una jornada de paz y reflexión para los fieles judíos, dejando un saldo de miedo y tristeza. Mientras tanto, Israel condenó enérgicamente el ataque, calificándolo de "aborrecible y profundamente angustiante", y expresó su apoyo a la comunidad judía en el Reino Unido.