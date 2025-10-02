Video: un hombre atropelló a una familia varias veces causando una fractura de cráneo a un bebé de 18 meses

La causa judicial avanzó a una imputación por lesiones dolosas con alevosía, una calificación más grave que la lesiones leves con la que inicialmente se había calificado el hecho.

Hoy 10:07

Un mes después del violento incidente ocurrido el 4 de septiembre en la Costanera Norte de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba decidió suspender de manera inmediata e indefinida la licencia de conducir de J.C.P., el hombre acusado de atropellar a una familia. El choque múltiple con su Volkswagen Amarok dejó graves consecuencias para un bebé de 18 meses, quien sufrió fractura de cráneo.

El acusado, identificado como Peracca, de 29 años, se encuentra actualmente detenido en la cárcel de Bouwer tras la orden de la fiscal Claudia Palacios. La causa judicial avanzó a una imputación por lesiones dolosas con alevosía, una calificación más grave que la lesiones leves con la que inicialmente se había calificado el hecho.

El accidente ocurrió cuando el acusado, mientras conducía su Volkswagen Amarok, impactó al vehículo familiar que viajaba una pareja y su hijo. A pesar de los gritos de la madre, que le advertía que el bebé estaba dentro del coche, Peracca aceleró y colisionó nuevamente, causando que el bebé cayera al suelo. El pequeño sufrió traumatismo facial y fractura de cráneo, aunque afortunadamente, por el momento, no presenta compromiso neurológico.

Según confirmaron las autoridades, Peracca ya tenía antecedentes de violencia, incluyendo un episodio en abril de 2025 en el que fue detenido por conducir en estado de ebriedad y agredir a un policía, provocándole una hemorragia nasal y mordiéndole la mano durante un forcejeo. Además, el hombre tiene al menos cinco causas abiertas en Tribunales 2 por incidentes previos relacionados con la violencia vial. Este historial ha generado cuestionamientos sobre cómo las autoridades permitieron que mantuviera su licencia de conducir hasta que se produjo el incidente más grave.

La suspensión de la licencia será indefinida y continuará vigente mientras avanza la causa judicial. Este caso ha suscitado un debate sobre los antecedentes de los conductores con un historial de violencia y la necesidad de que las autoridades tomen medidas más estrictas antes de que se produzcan hechos graves.