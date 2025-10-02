Los mercados reaccionaron al respaldo de EE.UU. a Milei: los bonos subieron casi 3%, pero luego retrocedieron

El entusiasmo por el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se desvanece con una caída en los bonos argentinos. Las acciones en Nueva York, sin embargo, muestran un repunte.

Hoy 10:12

Los mercados internacionales mostraron una reacción inicial positiva tras el nuevo respaldo de Estados Unidos al presidente electo Javier Milei, de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. En un primer momento, los bonos argentinos en el exterior repuntaron casi 3%, pero la euforia se desvaneció rápidamente, y los números volvieron a ser negativos, con una caída cercana al 1,5%.

A pesar de la fluctuación en los bonos, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York experimentaron un repunte, destacando los papeles de Banco Macro (2,57%), Loma Negra (2,18%) y YPF (1,88%). Sin embargo, la jornada anterior había sido negativa para los valores de Argentina en Wall Street, con una caída cercana al 7%.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial se vende a $1450 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue cotiza a $1460.

El respaldo de Bessent al nuevo presidente argentino parece haber generado optimismo inicial, aunque los mercados han mostrado cierta volatilidad, reflejando el complejo contexto económico que enfrenta Argentina. El ajuste de expectativas en los mercados podría estar vinculado a la incertidumbre en torno a las políticas económicas del próximo gobierno.