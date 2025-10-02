Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Santa Fe

El trágico suceso ocurrió en la zona rural de Monte Vera cuando un productor hortícola de 65 años fue atacado por un panal oculto cerca de su hogar. La víctima falleció en el hospital debido a las múltiples picaduras.

Hoy 10:28

Un hombre de 65 años perdió la vida este miércoles después de ser atacado por un enjambre de abejas en la zona rural de Monte Vera, provincia de Santa Fe. El trágico incidente tuvo lugar cerca de la intersección de la ruta 5 y la ruta 2, cuando el productor hortícola, conocido en la región, realizaba tareas de mantenimiento en el jardín de su casa.

El ataque se desató de manera repentina cuando un panal de gran tamaño, oculto en las inmediaciones, fue activado por alguna causa desconocida. Cientos de abejas se abalanzaron sobre él y su esposa, quien intentó ayudarlo tras escuchar los gritos de su marido.

Un vecino, identificado como Claudio, alertado por la situación, salió rápidamente para asistir a la pareja. El hombre relató que al llegar al lugar encontró a la víctima completamente cubierto de abejas y en estado inconsciente, con espuma saliendo de su boca. A pesar de los esfuerzos por remover las abejas y llevar al hombre al Hospital Protomédico de Recreo, los médicos no pudieron hacer nada, ya que llegó sin signos vitales.

El diagnóstico médico atribuyó la muerte al envenenamiento masivo provocado por las picaduras, agravado por los antecedentes cardíacos y la alergia del hombre. Su esposa, que también fue picada, fue atendida y se encuentra estable, bajo observación médica por precaución.

El suceso causó gran conmoción en los habitantes de Monte Vera y Recreo, donde la víctima era muy conocida y respetada por su trabajo. Los vecinos expresaron su tristeza y apoyo a la familia del fallecido, describiéndolo como “una gran persona”.

El ataque también movilizó a dotaciones de Bomberos y personal especializado en control de plagas para neutralizar el panal y evitar nuevos riesgos en la zona. Las autoridades locales recomendaron a la población no intervenir por cuenta propia ante situaciones similares y contactar a especialistas en el control de enjambres.

El caso fue caratulado como “muerte accidental” y la Comisaría Distrito 20 de Monte Vera intervino, con las actuaciones enviadas a la Unidad Regional I para su investigación, que quedó bajo la supervisión del fiscal en turno.