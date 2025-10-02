Colin Farrell confirma su regreso en The Batman 2 y adelanta una secuela “más aterradora”

El actor irlandés confirmó que volverá como el Pingüino en The Batman: Parte II y adelantó que la secuela será más intensa, aterradora y con mayores riesgos que la película original.

Hoy 10:37

Colin Farrell, estrella de The Penguin, confirmó su participación en The Batman: Parte II y adelantó que la secuela será más intensa que la entrega original de Matt Reeves.

“Tengo un papel aún más pequeño en esta,” declaró Farrell. “Pero estoy bien con eso… He leído el guion, de principio a fin, y no puedo decir mucho al respecto. Pero es más profundo, más aterrador, las apuestas son más grandes. Estoy realmente emocionado por verla.”

Farrell retomará su papel como Oswald “Oz” Cobblepot, conocido como el Pingüino, que interpretó por primera vez en The Batman (2022). La película original presentó a Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, y a otros personajes icónicos de Gotham, incluyendo a Jeffrey Wright (Jim Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Zoë Kravitz (Selina Kyle/Catwoman) y Paul Dano (Edward Nashton/Acertijo). El filme fue un éxito y dio lugar a la serie derivada The Penguin (2024), también protagonizada por Farrell y Cristin Milioti.

Colin Farrell caracterizado como El Pingüino.

El rodaje de The Batman: Parte II comenzará el 1 de enero de 2026 en los estudios Warner Bros. Leavesden en Londres, Reino Unido, y ya se ha iniciado la preproducción. Se espera que los anuncios sobre personajes secundarios y reparto de fondo se publiquen poco después de iniciar el rodaje.

La película continuará explorando Gotham City, que también será escenario de otra producción de DC: Clayface, dirigida por James Watkins y escrita por Mike Flanagan y Hossein Amini. La película contará con Tom Rhys Harries como Matt Hagen, un actor cuya vida se transforma tras ser desfigurado por un mafioso. Hagen buscará ayuda en la Dra. Caitlin Bates, interpretada por Naomi Ackie, una científica “marginal” con métodos poco convencionales. También participarán Max Minghella y Eddie Marsan, mientras que los primeros avances del set han sugerido la aparición de otros íconos de DC, desde los Flying Graysons hasta el Joker.

The Batman: Parte II tiene previsto su estreno en cines el 1 de octubre de 2027.