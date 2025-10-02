Con cinco estrenos Cine Sunstar renueva completamente su cartelera

Llegan Los Extraños: Capitulo 2, Animales Peligorosos, Ne Zha 2: El renacer del alma, Dibujos Imaginarios y se reestrena la segunda parte de Avatar. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.

Jueves, día de estrenos y Cine Sunstar renueva su cartelera con las mejores novedades para los amantes del séptimo arte. En este caso, son cinco las películas que se suman a la grilla de propuestas.

Los Extraños: Capitulo 2. De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándolas a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.

Animales Peligrosos. Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre, que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, debe averiguar cómo escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones.

Ne Zha 2: El renacer del alma. Ne Zha, un niño demonio criado por humanos, forma una incómoda alianza con el príncipe Loong, Ao Bing, en una batalla épica para proteger a sus clanes. Después, sus cuerpos se tambalean al borde de la destrucción. Ne Zha debe embarcarse en una peligrosa búsqueda para obtener un elixir que restaure el cuerpo de Ao Bing.

Dibujos Imaginarios. Amber, una niña de 10 años que sufre la muerte de su madre, lo que la lleva a tener una imaginación desbordante. Cuando su cuaderno cae en un estanque mágico en el bosque, sus dibujos cobran vida de forma caótica y peligrosa, desatando el caos en su pueblo. Amber y su hermano deben encontrar a estas criaturas y detener el desastre antes de que sea permanente, en una historia sobre duelo, creatividad y el poder de la familia

Avatar 2: El camino del agua. Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.