Patricia Sosa llega a Santiago del Estero con Alquimia y todos sus éxitos

La reconocida cantante emprende una gira nacional que combina clásicos inolvidables y nuevas canciones, en un show cargado de emoción y fuerza interpretativa.

Hoy 12:32

Patricia Sosa, una de las voces más emblemáticas y queridas de la música argentina, inicia su esperada gira nacional Alquimia. Dueña de un talento capaz de desatar la potencia del rock o conmover con la ternura de una balada, Patricia busca reencontrarse con su público en un recorrido que la llevará por todo el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Alquimia es también el nombre de su más reciente álbum, realizado junto al reconocido artista mexicano Manuel Mijares. En este trabajo, la cantante invita a un viaje sonoro donde conviven clásicos consagrados con nuevas versiones, todo atravesado por la calidez y la fuerza interpretativa que la caracterizan. Se trata de un disco que propone un refugio emocional, donde la música se transforma en poesía que acompaña, abraza e inspira.

Con Alquimia, Patricia Sosa regresa a la Madre de Ciudades para celebrar la vida, la música y el encuentro con su público. La cita será el domingo 12 de octubre, a las 21 horas, en el Teatro 25 de Mayo. Las entradas ya están disponibles en Norteticket.com y en la boletería del teatro.