San Lorenzo podría perder a Orlando Gill en la próxima fecha FIFA

El arquero paraguayo está en la mira de su selección para los amistosos en Asia, lo que generaría una baja sensible para el Ciclón en momentos clave del Torneo Clausura 2025.

Hoy 12:40

San Lorenzo enfrenta una preocupación importante de cara a la próxima fecha FIFA de octubre: su arquero titular, Orlando Gill, podría ser convocado por Paraguay para la gira por Asia, que incluye partidos frente a Japón (10 de octubre) y Corea del Sur (14 de octubre). De confirmarse su llamado, el club sufriría una ausencia significativa en al menos el encuentro de la Fecha 12 ante San Martín de San Juan, y su participación en la siguiente jornada contra Atlético Tucumán también quedaría en duda según la logística de su regreso.

El arquero de 25 años llega en un momento de máxima confianza con la selección paraguaya, tras mantener su valla invicta en el triunfo 1-0 sobre Perú en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2025, bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

En San Lorenzo, Gill se consolidó como pieza clave del equipo, con números destacados: en 32 partidos oficiales recibió apenas 21 goles, promediando 0,65 goles por encuentro, lo que lo confirma como pilar defensivo del Ciclón. Su posible ausencia pondrá a prueba la solidez del arco azulgrana en un tramo decisivo del Torneo Clausura.