Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2025 | 30º
X
Locales

¡Atención automovilistas! Vialidad Nacional solicita máxima precaución al circular por el Puente Carretero

La advertencia se debe a una falla en la junta neumática de la calzada, lo que obliga a transitar con baja velocidad y respetar la distancia entre vehículos hasta que se realicen los trabajos de reparación.

Hoy 12:51

Vialidad Nacional emitió este jueves un aviso especial a los automovilistas que transitan por el Puente Carretero, especialmente en el carril que une La Banda con Santiago, debido a una falla detectada en la junta neumática de la calzada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron, el desperfecto puede resultar potencialmente peligroso durante el recorrido, por lo que se recomienda a los conductores circular a baja velocidad y respetar la distancia entre vehículos para evitar incidentes viales.

En los próximos días, se llevarán a cabo tareas de sellado y bacheo en la calzada afectada, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y preservar la seguridad del histórico puente que conecta ambas ciudades.

Además, Vialidad Nacional recordó a los conductores la importancia de:

- Circular con extrema precaución en sectores con presencia de agentes y equipos viales.

- Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

- Mantener las luces bajas encendidas.

- Respetar las velocidades máxima y mínima indicadas en el tramo.

- En el caso de los motociclistas, usar casco protector.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: nublado y caluroso
  2. 2. Emilia Mernes deslumbró en la Paris Fashion Week y compartió postales de su viaje con Duki
  3. 3. Le sustrajeron su celular y $1 millón tras dejar su auto estacionado en el Bº Ejército Argentino
  4. 4. Julieta Poggio y Martín Salwe: el rumor que explotó tras los Martín Fierro 2025
  5. 5. Encendió un cigarro en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT