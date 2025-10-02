¡Atención automovilistas! Vialidad Nacional solicita máxima precaución al circular por el Puente Carretero

La advertencia se debe a una falla en la junta neumática de la calzada, lo que obliga a transitar con baja velocidad y respetar la distancia entre vehículos hasta que se realicen los trabajos de reparación.

Hoy 12:51

Vialidad Nacional emitió este jueves un aviso especial a los automovilistas que transitan por el Puente Carretero, especialmente en el carril que une La Banda con Santiago, debido a una falla detectada en la junta neumática de la calzada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron, el desperfecto puede resultar potencialmente peligroso durante el recorrido, por lo que se recomienda a los conductores circular a baja velocidad y respetar la distancia entre vehículos para evitar incidentes viales.

En los próximos días, se llevarán a cabo tareas de sellado y bacheo en la calzada afectada, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y preservar la seguridad del histórico puente que conecta ambas ciudades.

Además, Vialidad Nacional recordó a los conductores la importancia de:

- Circular con extrema precaución en sectores con presencia de agentes y equipos viales.

- Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

- Mantener las luces bajas encendidas.

- Respetar las velocidades máxima y mínima indicadas en el tramo.

- En el caso de los motociclistas, usar casco protector.