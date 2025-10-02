Neymar vuelve a quedar fuera de la convocatoria de Brasil y peligra su presencia en el Mundial 2026

El delantero no fue citado por Carlo Ancelotti para los amistosos ante Corea del Sur y Japón, y todavía no debutó bajo la conducción del DT italiano.

Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de convocados de Brasil para los próximos amistosos frente a Corea del Sur (10 de octubre) y Japón (14 de octubre), y la gran sorpresa fue la ausencia de Neymar, quien no juega con la selección desde octubre de 2023 debido a una grave lesión en la rodilla.

Desde que asumió como director técnico en mayo, Ancelotti había explicado que solo citará a jugadores en condiciones físicas óptimas, y en dos de las tres convocatorias anteriores Neymar estaba en recuperación. Esta vez, la ausencia fue tan habitual que los periodistas brasileños no realizaron preguntas sobre el delantero, marcando un hecho inédito desde la llegada del técnico italiano.

La lista también presentó novedades y bajas importantes: regresó Vinicius Jr, ausente en los últimos partidos de Eliminatorias, mientras que Raphinha, Marquinhos y Alisson quedan descartados por lesión.

La delegación brasileña viajará el lunes a Seúl para enfrentar primero a Corea del Sur y luego a Japón, en lo que será una prueba clave de cara a la preparación para el Mundial 2026. La ausencia de Neymar genera dudas sobre su continuidad en la selección y complica sus chances de llegar al torneo en plenas condiciones físicas.

Los convocados de Carlo Aneclotti para los amistosos de Brasil