“No hay margen de error”: Franco Colapinto analizó el desafío del GP de Singapur

El piloto argentino de Alpine enfrenta un circuito urbano exigente y altas temperaturas, mientras busca adaptarse al auto y sumar puntos en su lucha por asegurar su lugar en la Fórmula 1 2026.

Hoy 12:56

Franco Colapinto atraviesa un momento clave en la Fórmula 1. El piloto de Alpine encara el Gran Premio de Singapur, uno de los circuitos más exigentes del calendario por sus curvas técnicas y la humedad y calor extremo del circuito urbano de Marina Bay. Con un auto que aún no responde del todo a sus expectativas, Colapinto reconoció los desafíos que afrontará: “El coche es impredecible y nos complica entender qué va a hacer en cada momento y en cada situación. En los circuitos urbanos no hay margen de error”.

Desde su llegada al equipo, el piloto pilarense tuvo que acelerar su adaptación al monoplaza, ya que no contó con el mismo kilometraje de pruebas que otros competidores. “Tuve algunas dificultades con el auto desde el principio… pero en las últimas carreras he ido progresando y descubriendo cosas nuevas con la puesta a punto”, explicó, destacando el esfuerzo del equipo por mejorar el rendimiento del Alpine A525.

Colapinto también se refirió a la exigencia física del GP: “El año pasado experimenté por primera vez este desafío físico único, así que este año entrené con calor para prepararme para las condiciones extremas”. A pesar de las dificultades, el argentino se mostró motivado y disfrutó describiendo las características de la pista: “Es muy divertida de conducir, rápida, con muchas combinaciones de curvas técnicas y la carrera suele ser muy entretenida”.

Agenda del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre: Prácticas Libres 1 (06:30-07:30) y 2 (10:00-11:00)

Prácticas Libres 1 (06:30-07:30) y 2 (10:00-11:00) Sábado 4 de octubre: Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00)

Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00) Domingo 5 de octubre: Carrera (09:00)

Todas las sesiones podrán seguirse en vivo por Disney+, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y cerrar un gran fin de semana en un GP clave para su futuro en la Fórmula 1.