Las empleadas domésticas recibirán un bono de refuerzo y un aumento salarial en octubre

Las trabajadoras de casas particulares cobrarán un bono de refuerzo no remunerativo y un aumento salarial del 1% en octubre. El bono varía según la carga horaria semanal y se paga por única vez en el trimestre.

Hoy 13:02

Las empleadas domésticas recibirán en octubre un bono de refuerzo no remunerativo por única vez en el trimestre, además de un aumento salarial del 1% correspondiente a la liquidación de septiembre. Este bono tiene como base la carga horaria semanal de la trabajadora de casas particulares, y abarca tanto a quienes desempeñan su labor a tiempo completo como a aquellas que lo hacen por hora.

El acuerdo paritario establecido para este sector incluyó un esquema de incrementos escalonados sobre los haberes de junio. El aumento se desglosa de la siguiente manera: un 3.5% en junio y tres subas adicionales en julio, agosto y septiembre.

De acuerdo con la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), en octubre los valores por hora serán de:

$3052,99 para quienes trabajan con retiro.

para quienes trabajan con retiro. $3293,99 para las trabajadoras sin retiro.

En cuanto a las remuneraciones mensuales, el salario mínimo con retiro será de $374.541,36, mientras que sin retiro alcanzará los $416.485,63.

Es importante destacar que estos montos corresponden únicamente al salario básico, por lo que deben sumarse los adicionales correspondientes, tales como antigüedad, aportes jubilatorios, obra social, y contribuciones que los empleadores deben realizar.

El bono de refuerzo será percibido junto con la suba del 1% bajo el siguiente esquema:

Más de 16 horas semanales o sin retiro: $10.000 .

. Entre 12 y 16 horas semanales: $7.000 .

. Hasta 12 horas semanales: $4.000.

Estas cifras corresponden a las trabajadoras que cumplen 24 horas o más por semana con un mismo empleador. En el caso de jornadas menores, el bono se calculará de forma proporcional.