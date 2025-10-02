Ya clasificados: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile

Tras golear a Australia y asegurar su pase a octavos de final, la Albiceleste buscará quedarse con el primer lugar del Grupo D en el Mundial Sub-20 de Chile.

Hoy 13:08

La Selección Argentina Sub-20 continúa su gran desempeño en el Mundial de Chile 2025. Con victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), el equipo de Diego Placente ya aseguró su clasificación a los octavos de final y ahora apunta a definir el liderazgo del Grupo D frente a Italia.

El partido se disputará el sábado 4 de octubre a las 20:00 (hora de Argentina) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el mismo escenario donde se jugaron los dos compromisos anteriores. La transmisión estará a cargo de Telefe. Con seis puntos en dos partidos, Argentina necesita al menos un empate para quedarse con el primer puesto del grupo, mientras que Italia llega tras un empate 2-2 con Cuba.

Cómo llega Argentina

Debut: victoria 3-1 sobre Cuba.

victoria 3-1 sobre Cuba. Segunda fecha: goleada 4-1 ante Australia, con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino.

goleada 4-1 ante Australia, con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino. Clasificación: el triunfo frente a Australia aseguró su pase a octavos de final con anticipación, mostrando solidez ofensiva pese a un error defensivo que permitió el descuento rival.

Fixture de Argentina en la fase de grupos

28 de septiembre: Argentina 3-1 Cuba

1 de octubre: Argentina 4-1 Australia

4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00, Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

Octavos de final: día y horario a confirmar

El objetivo de Argentina será cerrar la fase de grupos con el primer puesto, consolidando su buen rendimiento y buscando llegar con confianza a los octavos de final.