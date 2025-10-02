Empleados Municipales culminaron con éxito la “Diplomatura en Atención Pre-hospitalaria”

La iniciativa fue impulsada por el municipio y dictada por la Universidad de San Pablo de Tucumán.

Hoy 13:15

El miércoles por la tarde, 38 empleados municipales de La Banda recibieron sus diplomas tras haber completado con éxito la "Diplomatura Superior en Atención Pre-hospitalaria", un programa de formación que abarcó áreas clave como medicina de urgencias, emergencias, traumas y desastres naturales. La entrega de certificados tuvo lugar en el Cine Teatro Renzi y contó con la presencia de Roger Elías Nediani, intendente de la ciudad; Gabriel Santillán, viceintendente; Mariana Morales, diputada provincial; Julio César Scabuzzo, secretario de Salud; autoridades municipales y representantes de la Universidad de San Pablo de Tucumán.

El curso, de 200 horas reloj, se desarrolló bajo un formato teórico y práctico, con simulaciones reales que permitirán a los trabajadores aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de emergencia. La diplomatura fue gestionada a través de un convenio entre la Municipalidad de La Banda y la Universidad de San Pablo, lo que también permitió implementar un sistema de becas compartidas para que los participantes pudieran realizar la formación localmente.

El intendente Nediani destacó que esta capacitación es un esfuerzo clave para fortalecer la atención primaria de salud en la ciudad, en un contexto de reducción de recursos desde el Gobierno Nacional para áreas como la salud y educación. “Apostamos constantemente a la formación profesional de nuestros empleados y empleadas, sobre todo en la atención primaria”, subrayó.

En su discurso, Nediani expresó su agradecimiento tanto a la Universidad de San Pablo de Tucumán como a los participantes del curso, afirmando que este tipo de programas son un ejemplo del compromiso del municipio por mejorar la calidad del servicio público. También destacó que el municipio de La Banda sigue estableciendo convenios con distintas instituciones educativas, culturales, religiosas y deportivas, tanto de Santiago del Estero como de otras provincias, para seguir promoviendo la capacitación y la excelencia profesional.