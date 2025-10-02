Avanza la obra pluvial en La Banda con la instalación de una cámara en el B° Villa Inés

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda comenzó los trabajos para mejorar el sistema de drenaje en el barrio Villa Inés, con la instalación de una cámara pluvial para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

Hoy 13:15

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda inició la construcción de una cámara pluvial sobre la intersección de calle Buenos Aires y Argentina en el barrio Villa Inés. Esta obra tiene como objetivo brindar una solución integral a la infraestructura del sector, que se ve afectado por un importante caudal de agua proveniente de diferentes zonas de la ciudad durante la temporada estival.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La instalación de la cámara pluvial forma parte de un plan de mejora y ampliación de la red de drenaje, que permitirá una mejor evacuación del agua de lluvia hacia el conducto pluvial. La obra, que se suma a otros proyectos en marcha, busca minimizar los problemas de anegamiento que suelen producirse en el barrio durante las lluvias intensas.

El trabajo comenzó luego de un relevamiento exhaustivo realizado por el equipo de la Secretaría de Obras Públicas, donde se evaluó el estado de la infraestructura existente en el barrio, incluyendo mediciones de profundidades y longitudes para definir las mejores soluciones y avanzar con el proyecto. Esta planificación detallada garantiza la efectividad de la obra en mejorar el escurrimiento del agua de lluvia.

El intendente Roger E. Nediani destacó que esta obra es parte de su gestión para fortalecer la inversión en infraestructura y seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos bandeños. “Estamos comprometidos con la mejora de los servicios básicos y la resolución de los problemas que afectan a la comunidad, como el drenaje del agua de lluvia, especialmente en sectores vulnerables como Villa Inés”, expresó Nediani.