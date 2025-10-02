Ingresar
Aldosivi dio el golpe ante el líder Unión y festejó en Santa Fe

El Tiburón se impuso por 2-0 como visitante para sumar su primera victoria en el Torneo Clausura.

Hoy 23:27
Aldosivi festejo

En un resultado inesperado, Aldosivi venció por 2-0 a Unión en el estadio 15 de Abril, por la undécima fecha del Torneo Clausura. Los goles de Justo Giani y Giuliano Cerato le permitieron al Tiburón sumar su primera victoria en el certamen ante nada menos que el líder de la Zona A, que desperdició la oportunidad de afirmarse en la cima.

El equipo marplatense mostró solidez y eficacia en momentos clave del partido. Giani abrió el marcador y, cuando el Tatengue buscaba reaccionar, Cerato estiró la ventaja para sellar el triunfo visitante, que silenció a la parcialidad rojiblanca.

Con esta victoria, Aldosivi abandonó el último puesto de la tabla anual y pasó a ser anteúltimo, aunque todavía continúa en zona de descenso al estar San Martín de San Juan en el fondo de esa clasificación y también en los promedios. Para el Tatengue, en tanto, la caída significa dejar pasar la posibilidad de escaparse en lo más alto de su grupo.

