"La política de la provincia se debería llevar a Nación, para el 2027 queremos un presidente santiagueño"

El candidato a diputado provincial por el Partido Renovación Cívica y Social, Gustavo Ayunta, expresó su visión sobre el presente y futuro de la política en diálogo con Radio Panorama.

“Es un partido con ideas nuevas, con gente solidaria. Comenzamos haciendo trabajo solidario y, viendo la ausencia del Estado, llevamos este sector hacia la política”, señaló.

Ayunta destacó que, pese al descreimiento general hacia la política, el espacio viene siendo bien recibido por la gente: “La típica pregunta es ‘qué me das’, y lo cierto es que nosotros no prometemos ni damos nada. Llevamos una nueva alternativa política, joven y solidaria, que queremos que se vuelque verdaderamente hacia la gente y no hacia los políticos. Queremos oxigenar la política”.

El dirigente remarcó que el partido presenta candidatos a gobernador y a diputados provinciales, mientras que en el plano nacional apoyan la candidatura a senador de Gerardo Zamora. En esa línea, apuntó: “Creo que la política de Santiago se debería llevar a nivel nacional porque tenemos un presidente destructivo, que ha paralizado obras, que no es solidario. Queremos que para el 2027 haya un presidente santiagueño, me encantaría. Es hora de tener un representante del interior a nivel nacional”.

Finalmente, resaltó la figura de Zamora como referente: “Es uno de los mejores políticos de la Argentina, porque hizo muchas cosas bien, entre ellas las obras que generan puestos de trabajo, como el Estadio Único, el Autódromo o el Tren al Desarrollo. Creo que es necesario ser un opositor constructivo, no destructivo”.