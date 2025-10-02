En vivo: Franco Colapinto afronta la primera práctica del Gran Premio de Singapur

La actividad comenzará el viernes, jornada que contará con la prueba libre 1 entre las 6:30 y las 7:30 (hora de Argentina), mientras que entre las 10 y las 11 de la mañana será la segunda sesión de entrenamientos.

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, donde irá en busca de sus primeros puntos del año en el campeonato de Fórmula 1.

La sede de este Gran Premio es el circuito callejero Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros.

Fue justamente en dicho circuito donde Colapinto hizo el famoso “dive bomb” el año pasado, donde superó a tres rivales en la primera curva con una maniobra magistral para escalar hasta el noveno lugar con Williams.

La actividad en este Gran Premio comenzará el viernes, jornada que contará con la práctica libre 1 entre las 6:30 y las 7:30 (hora de Argentina), mientras que entre las 10 y las 11 de la mañana será la segunda sesión de entrenamientos.

El sábado será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.

Agenda del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre: Prácticas Libres 1 (06:30-07:30) y 2 (10:00-11:00)

Prácticas Libres 1 (06:30-07:30) y 2 (10:00-11:00) Sábado 4 de octubre: Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00)

Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00) Domingo 5 de octubre: Carrera (09:00)

Todas las sesiones podrán seguirse en vivo por Disney+, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y cerrar un gran fin de semana en un GP clave para su futuro en la Fórmula 1.