Sorprendieron a su abuelo con un regalo de cumpleaños lleno de emoción

La foto era un retrato de él junto a su difunta esposa, recreado con inteligencia artificial.

Hoy 14:27

Una familia decidió sorprender a su abuelo en su cumpleaños con un regalo lleno de emoción que, sin saberlo, terminaría conmoviendo a millones de personas en TikTok.

El regalo fue cuidadosamente preparado, y el paquete fue cubierto con viruta de madera para mantener la sorpresa. Cuando el abuelo comenzó a abrirlo, metió las manos en el paquete y notó que lo que estaba recibiendo era una foto. Sin embargo, lo que descubrió hizo que su reacción se volviera viral.

Al ver la imagen, se quedó en silencio por unos segundos, luego levantó la vista y miró a toda su familia, comenzando a llorar desconsoladamente. La foto era un retrato de él junto a su difunta esposa, recreado con inteligencia artificial.

Conmocionado, el hombre besó la foto y la abrazó contra su pecho, mostrando cuánto significaba ese gesto para él. Un momento intenso de emoción que tocó los corazones de quienes lo vieron.

El video, compartido en la cuenta @solguerrerob, alcanzó 2,4 millones de reproducciones y 297 mil "me gusta". Los comentarios no tardaron en llegar, con usuarios compartiendo sus sentimientos ante la conmovedora escena: "Ustedes perdieron a su abuela, pero él al amor de su vida", "Lo tenían que hacer llorar a él, no a mí" y "Me partió el alma", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.