Detuvieron a una mujer por defraudación y secuestraron un teléfono celular

Personal del Departamento de Delitos Económicos realizó un procedimiento que culminó con la detención de una mujer y el secuestro de un teléfono celular vinculado a maniobras fraudulentas.

Hoy 15:26
La mujer detenida

En el marco de la investigación policial y por orden del Juez competente, efectivos del Departamento de Delitos Económicos llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Juan XXIII de la ciudad Capital. Como resultado del procedimiento, se produjo la detención de una mujer mayor de edad y el secuestro de un teléfono celular, considerado elemento de interés para la causa.

La investigación se originó a raíz de la denuncia de una víctima que había extraviado su teléfono celular en una playa de estacionamiento en la zona céntrica de la ciudad. Posteriormente, desde sus propias billeteras virtuales, se efectuaron transferencias no autorizadas por un monto superior al millón de pesos y 2.600 dólares, con destino a cuentas vinculadas a la imputada.

La detenida quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para establecer el alcance de la maniobra delictiva y determinar posibles cómplices.

