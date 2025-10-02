Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2025 | 31º
X
Policiales

Recuperaron motocicleta robada y aprehendieron a un sospechoso

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en inmediaciones del Hospital Neumonológico Gumersindo Sayago.

Hoy 15:32
Detenido por robar una moto

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 4, perteneciente al Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2, lograron recuperar una motocicleta robada y aprehender al presunto autor, quien quedó a disposición de la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en inmediaciones del Hospital Neumonológico Gumersindo Sayago. La víctima había dejado estacionado su motovehículo en la vereda del centro de salud y, al regresar, constató que personas desconocidas habían violentado las medidas de seguridad y se habían llevado el rodado.

Te recomendamos: Detuvieron a una mujer por defraudación y secuestraron un teléfono celular

De acuerdo con los testimonios recolectados, un hombre que momentos antes se encontraba en el lugar habría sido el autor del robo. Con la denuncia radicada, los uniformados iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar y localizar al sospechoso, de apellido Quiñones, quien fue aprehendido y trasladado a sede policial.

Por disposición de la fiscalía de turno, el acusado quedó alojado e incomunicado, mientras que la motocicleta fue recuperada y posteriormente entregada a su propietaria, previa acta de reconocimiento.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: nublado y caluroso
  2. 2. Le sustrajeron su celular y $1 millón tras dejar su auto estacionado en el Bº Ejército Argentino
  3. 3. Encendió un cigarro en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada
  4. 4. Emilia Mernes deslumbró en la Paris Fashion Week y compartió postales de su viaje con Duki
  5. 5. Julieta Poggio y Martín Salwe: el rumor que explotó tras los Martín Fierro 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT