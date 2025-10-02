Investigación de robos terminó con el secuestro de motos y un detenido

La investigación se inició a raíz de robos ocurridos en la última semana en la zona este de la ciudad.

Personal del Departamento Robo y Hurto de La Banda llevó a cabo allanamientos en distintos barrios de la ciudad, logrando el secuestro de motocicletas, armas blancas y prendas de vestir utilizadas en hechos delictivos. Además, un hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El procedimiento se concretó días pasados en el marco de causas por robos calificados que se investigan en la ciudad.

Durante los operativos, efectivos policiales allanaron dos domicilios ubicados en los barrios Dorrego y Los Álamos, donde secuestraron una motocicleta marca Motomel, una motocicleta marca Bajaj Rouser, armas blancas tipo cuchillos y diversas prendas de vestir vinculadas a los hechos.

Como resultado, se produjo la detención de Gallo, un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

