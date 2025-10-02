La Municipalidad inició la plantación de más de 3300 árboles en el barrio Los Inmigrantes

Continúa así el programa de arbolado urbano de la Capital.

Continuando con su programa de arbolado urbano, la Municipalidad de la Capital inició la plantación de más de 3300 nuevos ejemplares en las veredas y espacios de uso común del barrio Los Inmigrantes.

Allí, la Dirección de Parques y Paseos coloca thevetias, moras híbridas, paraísos, fresnos, ligustros y pezuñas de vaca; entre otras especies caracterizadas por su amplia proyección de sombra.

Cabe recordar que la comuna ya concretó tareas de reforestación en los barrios Parque del Río, Alberdi, Belén, Ejército Argentino, El Vinalar, Juan Díaz de Solís y Huaico Hondo, además de cubrir numerosas plazas, paseos y otros espacios verdes de la ciudad.