Operativo de atención médica en el Paraje Km 613

Hoy 18:50

El Hospital de La Cañada llevó adelante un importante operativo sanitario en el paraje Km 613, departamento Figueroa, con el objetivo de acercar servicios de salud a la comunidad.

La actividad fue organizada por el director del nosocomio, Dr. Santiago Ábalos Mussi, en conjunto con el comisionado municipal Cristian Abiakel, y tuvo lugar en el salón de la Iglesia Evangélica.

Durante la jornada se brindó atención médica a niños y adultos, controles obstétricos a cargo del especialista Carlos Acuña, chequeos de embarazo, colocación de parches mamarios, consultas de anticoncepción y consejerías.

También se trabajó con el servicio de APS del hospital, que aplicó vacunas para completar esquemas, realizó controles del niño sano, atenciones de enfermería y entregó medicamentos a través del servicio de farmacia de la institución.

De esta manera, el Hospital de La Cañada continúa fortaleciendo el acceso a la salud en zonas rurales, acercando prestaciones integrales y acompañamiento a familias de distintas comunidades del interior santiagueño.