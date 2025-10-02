Huracán recibió una inhibición de FIFA por una deuda por los derechos de formación de Walter Mazzanti

El Globo fue sancionado por el organismo internacional debido a un reclamo económico por el actual delantero de Independiente. La medida se levantará una vez que el club pague la suma establecida.

Hoy 19:26

La FIFA notificó a Huracán sobre una inhibición que recae sobre la institución de Parque Patricios por una deuda vinculada a los derechos de formación de Walter Mazzanti. La sanción, de carácter indefinido, impide al Globo realizar incorporaciones hasta que se salde el monto estipulado.

Según confirmaron desde la dirigencia, la cifra reclamada asciende a U$S 11.000 y será cancelada este viernes con el objetivo de levantar rápidamente la sanción. De esta manera, Huracán espera resolver el conflicto sin mayores complicaciones y evitar trabas en futuros mercados de pases.

Mazzanti, delantero nacido en Labardén, tuvo un paso de importancia por el club de Parque Patricios, donde jugó 102 partidos, convirtió 15 goles y dio 10 asistencias. En su carrera también pasó por Tigre, Atlanta y Huachipato de Chile, y actualmente se encuentra en Independiente.

El caso de Huracán se suma al de otros equipos argentinos que también atraviesan sanciones de FIFA. San Lorenzo encabeza la lista con seis inhibiciones activas, mientras que Quilmes, Sol de Mayo y Nueva Chicago también figuran entre los clubes alcanzados por medidas similares.