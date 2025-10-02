Tras el triunfo, Maxi Salas disparó contra la dirigencia de Racing

El delantero marcó el gol de la clasificación a semifinales de Copa Argentina y, tras el partido, agradeció a los hinchas pero lanzó críticas a la actual conducción encabezada por Diego Milito.

River avanzó a las semifinales de la Copa Argentina tras derrotar 1-0 a Racing en Rosario con gol de Maxi Salas, quien fue protagonista dentro y fuera de la cancha. Luego del triunfo, el delantero que cumplió con la ley del ex apuntó con dureza contra la actual dirigencia académica: “A esta dirigencia no, se portó muy mal conmigo. Di todo por el club, por más que la gente esté enojada conmigo”.

El atacante, que fue campeón de la Sudamericana 2024 con el equipo de Gustavo Costas, aclaró que mantiene un profundo respeto hacia los hinchas y el cuerpo técnico anterior. “Estoy agradecido con la gente, con Gustavo que siempre me bancó y con la dirigencia anterior, con Víctor, que confió en mí. Lo que pasó ya está, hay que olvidarlo”, declaró en conferencia.

Sobre la tensión en la previa por su reencuentro con el público racinguista, Salas aseguró que lo vivió con naturalidad: “Para mí fue un partido normal, había que jugarlo con tranquilidad porque era una final para nosotros. Siempre lo manejé con respeto a la gente de Racing y a mis excompañeros, que siempre me mostraron cariño”.

El gol no solo tuvo valor simbólico por el morbo de enfrentar a su ex equipo, sino que también sirvió para cortar la mala racha de River. “Siempre en los momentos malos hay que levantar la cabeza y entrenar con humildad. Es la única manera de salir adelante”, señaló, feliz por la ovación que le brindó el público millonario.

Por último, minimizó el cruce que tuvo con Agustín Almendra en el cierre del partido: “No pasó nada, él es así, es jodón, tranquilo”.